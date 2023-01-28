2023/01/28 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات إلى مراقبة منافذ الصرف وإلزام شركات الدفع بعدم تجاوز النسبة إستياء يعم الموظفين والمتقاعدين من زيادة عمولة الرواتب ألكترونياً بغداد – قصي منذر عم الاستياء ،بين المتقاعدين والموظفين عقب ارتفاع نسبة استقطاع عمولة الدفع الالكتروني من الرواتب التي يتقاضاها المستفيدون.وناشدوا في احاديث امس (الجهات المعنية بفتح تحقيق برفع نسبة استقطاع عمولة الدفع الالكتروني […]

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