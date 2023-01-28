2023/01/28 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والمغرب يتفقان على تحفيز التعاون الإقتصادي الرباط تعيد إفتتاح سفارتها ببغداد بعد إغلاق 18 عاماً بغداد – ندى شوكت افتتح وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره المغربي ناصر بوريطة ،السفارة المغربية في العراق بعد اغلاق دام 18 عاما بسبب الظروف الامنية التي شهدها العراق خلال عام 2005.ودعا وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر مشترك […]

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