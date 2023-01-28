2023/01/28 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيقاف نقل قيود المواطنين من وإلى المتنازع عليها وخبير لـ (الزمان): إجراء يحافظ على هوية المناطق ويبعدها عن مشاكل التغيير الديمغرافي بغداد – ابتهال العربي عد خبير امني ، قرار مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة في وزارة الداخلية ، ايقاف ترحيل قيود المواطنين من والى المناطق المتنازع عليها ،اجراء يحافظ على هوية المدن من مشاكل […]

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