2023/01/28 | 21:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: نفى ائتلاف النصر، السبت، جملة وتفصيلاً ما نسب إلى وزير الخارجية الأميركية...

ظهرت المقالة النصر: مذكرات بومبيو أكاذيب وقيل وقال أولاً على المسلة.

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