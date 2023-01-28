2023/01/28 | 21:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يتجه البرلمان العراقي الى حسم اللجان البرلمانية المهمة التي تعد الدجاج الذي يبيض ذهب...

ظهرت المقالة نواب الكتل يتصارعون على اللجان الذهبية و “يستنكفون” من المُشكلّة لخدمة الشعب!! أولاً على المسلة.

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