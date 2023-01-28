بغداد اليوم تجني ثمرة اجتهادها.. وتحصد المركز الأول كأفضل موقع اخباري

2023/01/28 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصدت (بغداد اليوم)، اليوم السبت، المركز الأول كأفضل موقع إخباري بالاستفتاء الذي أقامته مؤسسة موازين للإنتاج الفني والإعلامي.

جاء هذا التكريم تقديرا لرحلة العطاء المتدفق ومسيرة الإبداع على مدى عام، حيث منحت المؤسسة جائزة موازين "للإبداع والتميز" إلى موقع (بغداد اليوم) الإخباري متمثلة بمديرها المهندس سيف الهاشمي، على هامش المحفل السنوي الذي تقيمه موازين، في نادي الصيد العراقي ببغداد.

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