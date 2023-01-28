رويترز: واشنطن فرضت قيودا على مصارف عراقية بسبب خرق العقوبات على إيران

2023/01/28 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت وكالة رويترز اليوم السبت، عن قرار امريكي بارسال مبعوث خاص الى دول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وخصوصا تركيا، للاطلاع على التعاملات الخاصة بتلك الدول وتاكيد التزامها بالحصار على ايران وروسيا.

وقالت رويترز في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "مستشار شؤون الاستخبارات المالية والإرهاب للرئاسة الامريكية بريان نيلسون، سيزور دول شرق أوسطية من بينها عمان، الامارات وتركيا بين التاسع والعشرين من يناير الحالي والثالث من فبراير القادم، بهدف التأكد من تطبيق تلك الدول للعقوبات الاقتصادية الامريكية على كل من ايران وروسيا".

وأكد متحدث باسم الخزانة الامريكية، لرويترز ان "واشنطن تنوي تطبيق العقوبات على طهران وموسكو بشكل عنيف"، مشيرا الى "اجبار دول العالم على قطع تعاملاتها التجارية مع البلدين خارج ما ترغب به الولايات المتحدة، ملوحا بتطبيق عقوبات على البلدان التي لا تلتزم بالعقوبات الامريكية".

وأوضح "الافراد والمؤسسات التي لا تلتزم بالعقوبات تخاطر بشكل حقيقي بفقدان الوصول الى السوق الامريكية بسبب تعاملها مع جهات انو بلدان تفرض عليها عقوبات، وذلك يشمل التفسير الخاطئ للعقوبات، الجهل او الاجتهاد بها"، على حد قوله.

واشارت رويترز أيضا الى ان "واشنطن فرضت قيودا على المصارف العراقية بسبب خرق للعقوبات صدر عن السلطات العراقية"، لافتة الى "نوايا واشنطن لتطبيق ذات القيود على باقي دول المنطقة التي يثبت تعاملها مع ايران او روسيا خارج الشروط الامريكية".

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