هيئة الرأي بوزارة التعليم العالي تصدر عدداً من القرارات

2023/01/28 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الرأي بوزارة التعليم العالي، اليوم السبت، عدداً من القرارات.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، ترأس الاجتماع الاعتيادي الأول لهيئة الرأي لعام 2023 بحضور أعضاء الملاك المتقدم للوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية".

ووفقا للبيان، وجه وزير التعليم في الاجتماع بـ"تكثيف الاشتغال في مجالات خدمة المجتمع الى جانب مهام التدريس والبحث العلمي وإطلاق بوابة خدمة المجتمع في كل جامعة على وفق سياق الأهداف والرؤية المعتمدة لدى الجامعات وفي ضوء المتطلبات المسؤولة عن السمعة الأكاديمية".

ووجه الوزير أيضا "جهاز الإشراف والتقويم العلمي بإطلاق معايير جودة دورات التعليم المستمر والتطوير المستمر لمناهج وبرامج الدراسات الأولية والعليا ودراسة مؤشرات الامتحانات النهائية من اللجان العلمية وتقييم الأسئلة ومناقشتها في مجالس الكليات وتفعيل أقسام العلاقات الثقافية والتواصل العلمي مع الجامعات والمؤسسات الدولية وإقامة المؤتمرات العلمية المشتركة والتزام الأقسام العلمية بالحصول على الاعتماد البرامجي والتنسيق مع مجالس الاعتماد البرامجي والمؤسسي وتحديد مسار زمني لتنفيذ خطوات الحصول على الاعتمادية المطلوبة".

وحث العبودي على "تطوير مراكز البحوث والوحدات البحثية وتقديم الحلول العلمية لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتسجيل مؤتمرات الجامعات الدورية في قاعدة بيانات سكوبس وتفعيل المكتبة الافتراضية التي توفر لطلبة الدراسات العليا والباحثين المصادر العلمية العالمية الحديثة والعمل على اطلاق مستوعب رقمي لفهرسة الرسائل والأطاريح الجامعية".

وأكد على "تفعيل وتنظيم عمل ومهام شعب الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي ووضع الخطط العلمية للبرامج والأنشطة والفعاليات الإرشادية فيما وجه الجامعات والتشكيلات كافة بالعمل على وفق الصلاحيات القانونية المخولة لها وتسهيل الإجراءات والعمل بروح الفريق الواحد".

وصوت الاجتماع بالإيجاب على القرارات الآتية:

▪️ الموافقة على دعم وتطوير البحوث والنتاجات العلمية لتعزيز جودة البحث العلمي في الجامعات وزيادة تأثير البحوث المنشورة عالميا وتوفير الدعم المالي المناسب للمجال البحثي سواء من الموازنة العامة أم من صناديق التعليم العالي وتكريم الباحثين المتميزين في مجال النشر العالمي الرصين بكتاب شكر و تقدير من معالي وزير التعليم العالي ومنح وسام التميز العلمي للباحث المتميز على مستوى الجامعات العراقية وإعادة النظر في مجمل التشريعات الخاصة بالمراكز البحثية وما يتعلق بالبحث العلمي بهدف تحفيز بيئة البحث في الجامعات والإفادة من الكفاءات العراقية في الجامعات العالمية من خلال الفرق البحثية وإشراكهم في المجالس الاستشارية للجامعات وإلزام كافة التدريسيين بالاهتمام بالبحث العلمي كونه جزءا أساسيا من واجبات التدريسي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

▪️ منح جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية ثلاث سنوات لغرض تكييف أوضاع بعض أبنيتها الجامعية المشتركة مع الجامعة المستنصرية.

▪️ التصويت على إعداد مسودة مشروع قانون لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

▪️ تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة إمكانية استحداث وفتح جامعات حكومية على المدى المنظور لاستيعاب مؤشر الزيادة في أعداد الطلبة.

▪️ الموافقة على أداء الطالبة (منار خالد حاجي) التي تعرضت الى حادث دهس في داخل حرم جامعة بغداد امتحانات السعي للفصلين الدراسيين الأول والثاني في وقت ملائم تحدده كلية العلوم على وفق مؤشرات الحالة الصحية للطالبة ثم أداء الامتحانات النهائية فيما تتولى الكلية تعويض الجانب العملي خلال السنة الدراسية القادمة.

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