برلماني يكشف شرط الحكومة مقابل منح كردستان 14 % من الموازنة

2023/01/28 | 21:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب باقر السعدي، السبت، ان الاتفاق على تحديد نسبة كردستان من الموازنة العامة سيتم مع ضمان تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى الحكومة المركزية، فيما اكد ان للإقليم استحقاقات و واجبات على الجميع الالتزام بها.

وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاتفاق على تحديد نسبة الإقليم بـ 14% من الموازنة العامة سيتم مع ضمان تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى الحكومة المركزية”، مشيرا الى أنه “لا توجد أي فروق بين المواطنين في عموم العراق”.

واستطرد: “إقليم كردستان لديه استحقاقات من الحكومة لكنه مطالب بالالتزام بوجباته في تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى خارج العراق”.

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