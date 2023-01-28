التربية: 3 حوادث مهمة طالت امتحانات نصف السنة

2023/01/28 | 21:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التربية، اليوم السبت، عن 3 حوادث مهمة رافقت امتحانات نصف السنة للمراحل الدراسية كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “مع اقتراب انتهاء امتحانات نصف السنة حتى الان تسير بشكل جيد جدا ولم تسجل خروقات كبيرة خلال اداء الطلبة لامتحانات نصف السنة”.واضاف “باستثناء حريق في احدى المدارس وتم اتخاذ اجراء مباشر معها، ونقص في الدفاتر الامتحانية في بعض المدارس وتم عمل مناقلات سريعة وان الامتحانات كانت تسير بشكل ممتاز”.واشار السيد الى “حادثة تبديل الدفاتر التي تعامل معها الامن الوطني”، خاتماً “ما سجل هي امور فردية تمت معالجتها بشكل فوري”.

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