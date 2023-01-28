2023/01/28 | 22:01 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن المدينة لم تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي لمنصة المراجعة التي أنشأها المستخدمون، إلا أنها تحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل اختيار للمسافرين للأماكن الشهيرة في كندا.يقول موقع TripAdvisor: “غابات المدينة، والمتنزهات الكبرى، والجسر المعلق الرائع تحفز المسافرين لاستكشافها، كما تفعل متاجر ومتاحف المدينة”.“استرجع مجد دورة الألعاب الشتوية لعام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فانكوفر تتصدر قائمة Tripadvisor للوجهات الكندية لعام 2023 شبكة القيقب الدولية.

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