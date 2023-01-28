الاعرجي يؤكد حرص العراق بتطوير علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي

2023/01/28 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن العراق حريص على تطوير علاقاته المتوازنة مع محيطه العربي والإقليمي.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن […]

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