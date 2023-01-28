الخارجيَّة العراقيَّة تُدينُ الهجوم الإرهابيّ الذي وقع في مدينة القدس

2023/01/28 | 22:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تُدينُ وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، الهجوم الإرهابيّ الذي وقع في مدينة القدس، وأسفر عن إستشهاد وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

تُؤَكِّد الوزارة تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها.

ونجدّدُ موقفنا الثابت والمبدئيّ من القضيَّة الفلسطينيَّة، التي كانت ولاتزال قضيَّة مُحوريَّة.

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