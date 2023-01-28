الكشف عن تفاصيل تقسيم رئاسة اللجان النيابية ما بين المكونات السياسية

2023/01/28 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، اليوم السبت، عن تفاصيل تقسيم رئاسة اللجان النيابية الدائمة ما بين المكونات السياسية.

وقالت المصادر، لـ(بغداد اليوم)، إن "تقسيم رئاسة اللجان النيابية الدائمة ما بين المكونات السياسية، ستكون للقوى السياسية الشيعية (13) وللقوى السياسية السنية (6) وللقوى السياسية الكردية (4) وستكون هناك (2) للأقليات، وهذا الامر تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي جريت خلال اليومين الماضيين".

وأضافت انه "بعد تقسيم رئاسة اللجان النيابية الدائمة ما بين المكونات السياسية، الخلافات لا زالت مستمرة حول ما هي اللجان التي سوف تاخذها كل جهة سياسية، وحتى داخل التحالفات الواحدة هناك خلافات حول اللجان البرلمانية الرئيسية، التي تعتبر وفق التصنيف (أ)، فاللجان تقسم حسب الأهمية الى (أ، ب، جـ)".

وبينت المصادر ان "تحديد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لحسم ملف رئاسة اللجان يوم غد الاحد، امر مستبعد جداً، فحسم هذا الملف يحتاج الى مزيد من الوقت لغرض الاتفاق والتوافق".

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