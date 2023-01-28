زين العراق تتعاقد مع مصرف أمريكي لتمرير عملية بيع وإيجار أبراجها

2023/01/28 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اعلن مصرف اف تي أي كابتال الأمريكي، عن توليه وبشكل منفرد مسؤولية تقديم الاستشارة المالية وتنفيذ عملية بيع الأبراج الخاصة بالشركة في العراق ثم تاجيرها من شركة تي أي اس سي المثيرة للجدل.

وقال المصرف عبر بيان رسمي ترجمته (بغداد اليوم)، ان فرع المصرف المعروف باسم دي أي اف سي سيتولى وبشكل "منفرد" مسؤولية التحويلات والتعاملات المالية بقضية بيع شركة زين لابراجها ثم ايجارها من الشركة المذكورة.

وأكد الموقع الرسمي للمصرف الأمريكي، انه يتعامل بــ "بشكل مباشر" مع القضايا المتعلقة بالشركات الامريكية، مشيرا الى ان ذلك لا ينطبق على البلدان الأخرى حيث يحتاج المصرف الى التعامل مع "جهة مصرفية محلية ضامنة" لتمرير التعامل المالي للصفقة.

يشار الى ان هيئة الاعلام والاتصالات وفي تصريح سابق لــ (بغداد اليوم)، أعلنت رفضها لقرار زين العراق بيع الأبراج الخاصة بشبكة الاتصالات المحلية دون العودة الى الحكومة العراقية للحصول على اذنها، او التنسيق معها، مؤكدة نيتها اتخاذ "اجراء قانوني" ضد الشركة.

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