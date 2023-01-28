وزير الداخلية يوجه بتفتيش منطقة الفضيلية على خلفية النزاع العشائري أمس

2023/01/28 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بتفتيش منطقة الفضيلية على خلفية النزاع العشائري الذي اندلع ليلة أمس.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بتفتيش منطقة الفضيلية من جديد على خلفية النزاع العشائري الذي اندلع ليلة أمس".

وأضاف أن "وزير الداخلية أمر باعتقال كل المتسبيين بالمشاجرة العشائرية".

هذا وافاد مصدر امني لـ(بغداد اليوم) في وقت سابق باندلاع نزاع عشائري كبير اندلع بمنطقة الفضيلية في بغداد، ادى الى حالة من الهلع بين المواطنين، استخدم فيه اسلحة متوسطة وأكثر من أربعة صواريخ.

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