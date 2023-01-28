اعتقال شخص ظهر بفيديو في المسجد النبوي الشريف

2023/01/28 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن السعودي، السبت، اعتقال شخص ظهر في مقطع مصور وهو "يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية".

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