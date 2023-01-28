2023/01/28 | 22:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nixE9ZOtwg8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باجلان يبدأ مداخلته في "نفس عميق" بمشاكسة الكندي، ويبارك له تسلم منصب حكومي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باجلان يبدأ مداخلته في "نفس عميق" بمشاكسة الكندي، ويبارك له تسلم منصب حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).