2023/01/28 | 22:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: rgl9CT3xfZA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرارات القضاء تربك اتفاقات الحلفاء .. والاقليم يلوح بالجفاء !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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