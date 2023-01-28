2023/01/28 | 23:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: السوداني: الدولار يتسرب بأرقام فلكية الى الخارج pic.twitter.com/pDG9eReqwm — المسلة (@Almasalah2)...

ظهرت المقالة السوداني: الدولار يتسرب بأرقام فلكية الى الخارج أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الدولار يتسرب بأرقام فلكية الى الخارج) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: الدولار يتسرب بأرقام فلكية الى الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).