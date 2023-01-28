2023/01/28 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر عراقي بمنفذ الشلامجة الحدودي جنوبي البلاد.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”عناصر منفذ الشلامجة الحدودي و […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حبوب مخدرة بحوزة “مسافر” عراقي جنوبي البلاد المركز الخبري الوطني.

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