2023/01/28 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن اتخاذ البنك خطوة جديدة، سوف تدفع الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلي.وقال المصدر لـ/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتباراً من يوم غد..



البنك المركزي يُطبق عملية بيع الدولار عبر “المنصة” المركز الخبري الوطني.

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