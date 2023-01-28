توقيع اتفاق “تاريخي” للغاز بين ليبيا وإيطاليا

2023/01/28 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس- (أ ف ب) – وقّعت شركة النفط الإيطالية العملاقة “إيني” والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية السبت اتفاقا “تاريخيا” خلال زيارة إلى رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى طرابلس.وقالت ميلوني في تصريح للصحافيين “ليبيا أولوية بالنسبة لإيطاليا، ولاستقرار البحر الأبيض المتوسط وللأمن الإيطالي وللتحديات الكبرى التي تواجه أوروبا، مثل أزمة الطاقة”، معبرة عن رغبتها […]

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