نتنياهو يتعهد برد

2023/01/28 | 23:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تعازيه لأسر القتلى في هجوم الجمعة خارج كنيس يهودي في القدس وتعهد برد "قوي وسريع ودقيق".

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