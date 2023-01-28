المالكي: توجه العراق نحو اوروبا والشرق سيعزز مكانته الدولية

2023/01/28 | 23:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد السياسي المستقل عباس المالكي، اليوم السبت، مذكرات التفاهم التي اجرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي بمثابة تقليص الضغط السياسي الذي تمارسه أمريكا على العراق، فيما اكد ان توجه العراق نحو اوروبا والشرق سيعزز مكانته الدولية.

وقال المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أمريكا تهيمن على الاقتصاد العراقي من خلال ذهاب أموال العراق من واردات النفط الى الحساب الفدرالي الأمريكي”، مشيرا الى ان “توجه العراق نحو أوربا والشرق سيعزز من مكانته الدولية وسيمكنه من التخلص التدريجي من الهيمنة الامريكية على جميع الأصعدة”.

واردف، ان “هنالك مساراً سيعمل السوداني عليه لتطبيق برنامجه الحكومي يتمثل بتفعيل الاتفاقيات مع أوربا، وفرنسا هي البداية”، لافتا الى ان “العراق لا يستطيع مواجهة أمريكا بشكل مباشر في الوقت الحالي لكن الاتفاقيات الجديدة ستحجم من دور الأخيرة داخل العراق”.

وبشأن خطوة السوداني نحو اوروبا يبين المالكي أن “استحواذ أمريكا على العراق بهذا الشكل جاء نتيجة؛ انقطاع شبه تام عن العالم فضلا عن عدم توقيع مذكرات التفاهم التي تسهم بالارتقاء بالعراق على جميع الجوانب”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وقع مع فرنسا اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي اشتمل على أكثر من 50 مادة للتعاون شملت القطاع الاقتصادي والأمني.

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