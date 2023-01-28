الاتحاد الوطني يعلق على قرار منع تمويل اقليم كردستان بالاموال

2023/01/28 | 23:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، اليوم السبت، حول قرار المحكمة الاتحادية الخاص بمنع تمويل اقليم كردستان بالاموال .

وقال خوشناو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الاتحاد الوطني يعتقد بضرورة معالجة مسببات اقامة الدعوى في المحكمة الاتحادية او اعطاء اي شخص الحق في ان يقوم برفع الدعوى على ارسال الاموال الى اقليم كردستان”.واضاف، ان “معالجة هذه المسببات هي اولى الحلول لذلك اذا اردنا حل ملف المال والطاقة لابد من الذهاب نحو تشريع قانون النفط والغاز حيث اذا ما تم التوافق عليه وتشريعه بمجلس النواب العراقي سيكون حينها انهاء لمسببات اقامة هكذا دعوات”.واكد خوشناو، ان “حل ملف الطاقة مرتبط بحل ملف المال فلا يمكن ان يكون الاقليم محلا لسجال سياسي او دعوات وبالقوانين سيحق الحق”.

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