2023/01/28 | 23:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GXgeydU7LV4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقليم كوردستان يشهد موجة من الثلوج في عدد من المناطق والمرتفعات الجبلية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقليم كوردستان يشهد موجة من الثلوج في عدد من المناطق والمرتفعات الجبلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).