2023/01/28 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستنهي الحكومة العراقية أزمة الدولار ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0_-6fOQMcjE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستنهي الحكومة العراقية أزمة الدولار ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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