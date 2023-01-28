هل كانت طائرة مغربية على وشك السقوط؟

2023/01/28 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ظهر طابور من شاحنات الحليب في تونس؟ وهل كانت طائرة مغربية على وشك السقوط؟ وهل قتلت الروبوتات علماء في اليابان؟

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