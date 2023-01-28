بحوزة مسافر عراقي.. ضبط حبوب مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي

2023/01/28 | 23:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط حبوب مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي بحوزة مسافر عراقي منفذ الشلامجة الحدودي يتمكن، إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة بحوزة مسافر عراقي، عملية الضبط تمت بالتعاون مع مفرزة المخدرات.تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى شرطة كمرك الشلامجة ، لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

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ضبط حبوب مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي أولاً على ايرث نيوز.

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