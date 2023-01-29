2023/01/29 | 00:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bmy7LbyBw1c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معالم تراثية ومنارات معرفية تحتضنها مدينة الكاظمية المقدسة في بين نهرين مع حسن مجيد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معالم تراثية ومنارات معرفية تحتضنها مدينة الكاظمية المقدسة في بين نهرين مع حسن مجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).