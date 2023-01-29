مأساة وفاة الأميركي نيوكلز بأيدي الشرطة..

2023/01/29 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت سلطات مدينة ممفيس الأميركية، الجمعة، مقطع فيديو مؤلما يظهر شرطيين ينهالون ضربا على رجل أسود في التاسعة والعشرين، أفضى إلى وفاته، ما أثار احتجاجات محدودة في عدد من المدن الأميركية تنديدا بسلوك الشرطة دون أن تتطور إلى اضطرابات كان يخشاها المسؤولون.

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