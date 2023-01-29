نائب: 30% من دخل الموظف تأثر بارتفاع سعر الدولار

2023/01/29 | 00:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب المستقل أمير المعموري ، السبت ، عن تأثر رواتب الموظفين بنسبة 30 بالمئة بسبب تغيير سعر صرف الدولار بشكل مباشر.

وقال المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رواتب الموظفين تأثرت بسبب استمرار صعود الدولار ما خلق قلقا حقيقيا لدى الموظفين”، مبينا أن “قيمة الرواتب بشكل عام انخفضت بنسبة 30 بالمئة بسبب صعود الدولار”.

واشار الى “وجود تحرك نيابي للضغط على الحكومة لإرجاع سعر صرف الدولار إلى سابق عهده”، مشددا على “ضرورة قيام الحكومة اتخاذ إجراءات بحق كل من يتسبب بارتفاع أسعار السلع وبشكل مضاعف”.

وطالب المعموري الحكومة بـ”إصدار تعليمات فورية بتخفيض سعر صرف الدور تدريجيا ومعاقبة كل من يقوم باحتكار الدولار”.

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