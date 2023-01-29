الصدر يبدي موقفا من احداث فلسطين: أني حزين على وضع العرب والمسلمين

2023/01/29 | 00:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وقال السيد الصدر في تغريدة له ، ان “الميزان الحقيقي عالمياً لوصف الحكومة بكونها حكومة عادلة او ظالمة هو (حسن تعاملها مع شعبها) في السراء والضراء”.وأضاف، إن “(اسرائيل) إن كانت دولة فهي: (دولة الشرق المطلق)”، مؤكدا “انها ليست اسرائيل بل دولة (السامري) عدو الانبياء وعدو الله”.وتابع، “وإنني اذ أدين بأشد العبارات ذلك التعدي الوقح من (السامريين) ضد (اليهود) و(المسيحيين) و(المحمديين) و(العلويين) بل و(العمريين)، فإنني حزين لما آل إليه وضع العرب والمسلمين الذين تركوا العدو المشترك وصاروا يتصارعون بينهم ألا فلعنة الله على الفرق الشاذة والمارقة على نهج الرسل والأنبيا والمعصومين”.أدناه نص التغريدة:

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