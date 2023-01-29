2023/01/29 | 00:56 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في فيلم وثائقي قادم بعنوان “Veracity: The Bitcoin Kid”، تُروى قصة واحدة من أكبر السرقات من نوعها في التاريخ برؤية ثاقبة من أحد الأشخاص المعنيين الذين تحدثوا للمرة الأولى.إذا كنت قد قرأت عناوين الأخبار الأخيرة، فقد كانت نهاية تقريبية لعام 2022 لبيتكوين وبقية عالم العملات المشفرة.انخفض سعر البيتكوين بشكل ملحوظ في أواخر عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل اقتربت نهاية البيتكوين وباقي العملات المشفرة؟ الخبراء يجيبون شبكة القيقب الدولية.

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