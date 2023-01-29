2023/01/29 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني، السبت، بسماع "انفجار مدو" بمصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع "انفجار مدو" في مصنع عسكري بمدينة أصفهان الإيرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع "انفجار مدو" في مصنع عسكري بمدينة أصفهان الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).