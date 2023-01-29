مانشستر يونايتد يستعرض أمام ريدبنغ ويعبر للدور الخامس من كأس الاتحاد

2023/01/29 | 01:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انضم مانشستر يونايتد إلى قائمة المتأهلين للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي بعد فوزه السبت على ريدينغ من دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) بثلاثة أهداف لهدف.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بالرغم من اعتماد الهولندي تين هاخ مدرب مانشستر يونايتد على معظم عناصره الأساسية.ووجد البرازيلي كاسيميرو الحلول لدفاع الضيف سريعاً بعدما […]

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