2023/01/29 | 02:39 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر أحدث البيانات، التي جمعها معهد فريزر أن أكثر من 94% من العالم شهد انخفاضا على المؤشر منذ ظهور كوفيد-19.حيث احتلت كندا المرتبة 13 على المؤشر، خلف أستراليا (في المرتبة 11) والنرويج (11)، وقبل تايوان (14) ولاتفيا (15) واليابان (16).كما شهدت المملكة المتحدة (في المرتبة 20) والولايات المتحدة (23) انخفاضا حادا في درجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الأولى منذ 2012 ، كندا تتراجع على مؤشر الحرية شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى منذ 2012 ، كندا تتراجع على مؤشر الحرية) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى منذ 2012 ، كندا تتراجع على مؤشر الحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).