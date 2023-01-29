الجيش الإسرائيلي يرصد مسلحا فلسطينيا قرب بلدة كدوميم

2023/01/29 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة السبت، رصد مسلح فلسطيني في طريق إلتفافي بالضفة الغربية.

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