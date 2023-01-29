2023/01/29 | 02:55 - المصدر: وان نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المشاكل بين بغداد واربيل الي اين .. و متى تحل الخلافات بينهما؟| مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HIWsCRXoRhc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المشاكل بين بغداد واربيل الي اين .. و متى تحل الخلافات بينهما؟| مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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