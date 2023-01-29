2023/01/29 | 03:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنها أحبطت هجوما بثلاث طائرات مسيّرة، استهدف...

ظهرت المقالة إيران تعلن إحباط هجوم بالمسيّرات على مصنع عسكري في أصفهان أولاً على المسلة.

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