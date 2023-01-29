بطولة إسبانيا: برشلونة يبتعد 6 نقاط في الصدارة ويخسر ديمبيليه

2023/01/29 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز برشلونة صدارته وابتعد مؤقتا بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، بفوزه الصعب على مضيفه جيرونا 1-صفر السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

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