وسط تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. بلينكن يبدأ رحلته الرابعة إلى المنطقة

2023/01/29 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط في رحلته الرابعة للمنطقة وسط تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

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