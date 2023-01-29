عقارات العائلات الحاكمة الخليجية في المملكة المتحدة..

2023/01/29 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلك العائلات المالكة في دول الخليج العربي ما تزيد قيمته عن مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) من العقارات بالمملكة المتحدة وذلك عبر الولايات القضائية الخارجية مثل جزر فيرجن البريطانية، حسبما كشفت صحيفة "الغارديان".

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