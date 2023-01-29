الخارجية الأمريكية تنشر

2023/01/29 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الخارجية الأمريكية "مستند حقائق" عن العلاقات التي تجمعها مع مصر، معددة أبرز نقاط الشراكة والفرص، وفيما يلي نستعرض لكم ما ورد في المستند:

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