ما هي السيناريوهات القادمة في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا؟

2023/01/29 | 08:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرسم العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون الاستراتيجيات التالية للجيشين الروسي والأوكراني في الوقت الذي يخوضان فيه قتالًا على مواقع رئيسية في شرق أوكرانيا، ويقول لايتون “هناك احتمال أن يدخل الروس، ليس فقط من الشرق، ولكن أيضًا من الجنوب، ملقيا الضوء على “القتال الكبير الذي يدور حول مدينتي سوليدار وباخموت.”

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