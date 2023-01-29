2023/01/29 | 09:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يطلق حملته لانتخابات 2024 ويهاجم بايدن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/29 | 09:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يطلق حملته لانتخابات 2024 ويهاجم بايدن) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يطلق حملته لانتخابات 2024 ويهاجم بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).