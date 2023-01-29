"المعركة الكبرى".. القوات الأوكرانية والروسية تخطط لسيناريوهات الربيع

2023/01/29 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت القوات الروسية خلال الأيام الأخيرة، ضرباتها على هولييابول وباقي البلدات الأوكرانية المجاورة مدينة زاباروجيا، جنوب وسط البلاد، على ضفاف نهر دينبرو.

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