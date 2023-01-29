البنك المركزي بصدد إيقاف المبيعات النقدية.. وقفزة

2023/01/29 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد، عن أن اطلاق الحصص النقدية للمصارف والصيرفات سيكون من خلال المنصة الالكترونية في البنك المركزي العراقي.

وقال المرسومي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها (بغداد اليوم) إنه "من المتوقع أن تطلق الحصص النقدية للمصارف وكاتب الصيرفة من خلال المنصة الالكترونية في البنك المركزي العراقي فقط".

وأوضح أن "هذا يعني ايقاف المبيعات النقدية مباشرة"، مضيفا أنه "بناء على افصاح المنصة سيتم بيع عشرة آلاف دولار للشخص".

وتابع "ومن المتوقع ايضاً أن يضغط البنك المركزي لمنع تمويل الحوالات نقداً عبر مكاتب الصيرفة".

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز الـ 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

تحرير: أ.غ

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