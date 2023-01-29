الصحة تعلن ضبط أكثر من 50 طناً من الادوية المهربة في 3 محافظات

2023/01/29 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، ضبط اكثر من 50 طن من الادوية المهربة في محافظات بغداد وديالى ونينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة صالح الحسناوي بمتابعة الصيدليات الخاصة والادوية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين اعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة عن قيام فريق مشترك من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في الدائرة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني واسناد معلوماتي من قيادة عمليات بغداد، عن ضبط عدد من الصيدليات والمحال غير المرخصة في بغداد وديالى ونينوى".

واضافت أن "الصيدليات تحتوي على كميات كبيرة من الادوية المهربة والمقلدة تقدر بأكثر من 50 طن وفق محاضر ضبط اصولية"، مشيرةً الى أنه "تم اغلاق العديد من الصيدليات الوهمية في تلك المحافظات واحالة 17 متهما الى القضاء من القائمين على تلك الصيدليات الوهمية".

تحرير: أ.ق

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